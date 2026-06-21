العاصمة.. إخماد حريق بغابة باينام

اندلع حريق حشائش يابسة، مساء اليوم، بغابة باينام ببلدية الحمامات في ولاية الجزائر العاصمة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا لمصالح الحماية المدنية لإخماده ومنع انتشاره.

وأفادت المصالح ذاتها بأن أعوانها تدخلوا على الساعة 16سا و50د، مباشرة بعد تسجيل الحريق.

وتم تسخير إمكانيات بشرية ومادية للسيطرة على ألسنة اللهب متمثلة في 13 شاحنة إطفاء، مدعمة بعناصر من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، ما مكّن من تطويق الحريق وإخماده بشكل نهائي.