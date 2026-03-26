العاصمة: إخماد حريق “فيلا” دون تسجيل ضحايا في الدار البيضاء

بقلم أسماء
العاصمة: إخماد حريق “فيلا” دون تسجيل ضحايا في الدار البيضاء
تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، بالتحديد على الساعة 05 سا 05 د من أجل حريق نشب بالطابق الأرضي لفيلا. متكونة من R+2 بحي عيسات ايدير -الدار البيضآء -في الجزائر العاصمة.

و تمت السيطرة على الحريق و اخماده بنجاح ومنعه من الإنتشار إلى الأماكن المجاورة.

كما  لم يخلف الحادث أي ضحايا بشرية ما عدى المادية المسجلة.

وسخرت الحماية المدنية للعملية شاحنة مضخة و خزان،  FPTشاحنة خزان الحرائق CCI، سيارة إسعاف طبية AMB.

