العاصمة: إخماد حريق مستودع الأحذية بتسالة المرجة وإصابة 6 أشخاص

نجحت فرق الحماية المدنية لولاية الجزائر في السيطرة وإخماد حريق شب مساء أمس، داخل مستودع مخصص لتخزين الأحذية ببلدية تسالة المرجة التابعة لدائرة بئر توتة، في العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت الأعوان من محاصرة ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى باقي أنحاء المستودع والبناية المجاورة.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت في حدود الساعة السابعة مساءً، عقب تلقي بلاغ بوقوع حريق داخل مستودع للأحذية يقع بالطابق الأرضي لفيلا سكنية تتكون من ثلاثة طوابق بمنطقة “سيدي عباد 02”.

وخلّف الحادث إصابة 6 أشخاص بجروح وإصابات مختلفة، تمثلت في تعرض 5 منهم لضيق في التنفس جراء الدخان المتصاعد. بينما أصيب شخص واحد على مستوى الكتف.

وقدمت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية الرعاية الأولية للمصابين في عين المكان. قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

ولإنجاح عملية التدخل، سخرت مصالح الحماية المدنية وسائل مادية وبشرية هامة تمثلت في 8 شاحنات إطفاء و3 سيارات إسعاف.