العاصمة.. إخماد حريق مستودع ببئر توتة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شب في مستودع لتخزين البلاستيك ببناية سكنية ببلدية أولاد شبل، في ولاية الجزائر.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 07سا45د، من أجل إخماد حريق شب في مستودع لتخزين البلاستيك. بالطابق الأرضي لبناية سكنية متكونة من (ط،أ+01) بالمكان المسمى حي الإخوة مداح، ببلدية أولاد شبل ، دائرة بئر توتة.

كما اشارت أن العملية لا تزال جارية.

