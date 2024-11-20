العاصمة: إخماد حريق مستودع لدهن وطلاء السيارات بالدار البيضاء
بقلم أمينة داودي
تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء من إخماد حريق شب داخل مستودع لطلاء السيارات بالدار البيضاء.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 13 سا 06 د من أجل حريق نشب بمستودع للدهن وطلاء السيارات. متواجد بأسفل فيلا بحي بن حمودة الدار البيضاء. أين تمت السيطرة على الحريق و إخماده بنجاح ومنعه من الإنتشار إلى الأماكن المجاورة.
الحادث لم يخلف أي ضحايا بشرية ما عدا المادية المسجلة فيما تم انقاذ 16 سيارة و04 قارورات غاز صناعي من نوع سيتيلان.
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