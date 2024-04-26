العاصمة.. إرتفاع حصيلة ضحايا إنفجار الغاز بجسر قسنطينة

إندلع حريق أمس الخميس متبوع بانفجار للغاز بعمارة سكنية في حي 700 مسكن المالحة بلدية جسر قسنطينة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحصيلة النهائية لهذا الحادث بلغت 22 جريحا “8 جرحى نقلوا إلى المستشفى و 14 منهم تم اسعافهم في عين المكان”. كما تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره إلى باقي الطوابق.

للإشارة فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 20 سا 18د. من أجل حادث إنفجار غاز متبوع بحريق على مستوى الطابق الارضي لعمارة. تتكون من R+ 5 بحي 700 مسكن المالحة بلدية جسر قسنطينة.

من جهته تنقل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، عبد الرحمن رحماني بعد حادث انفجار الغاز إلى العمارة السكنية بـ 700 مسكن المالحة بلدية جسر قسنطينة. أين تمت معاينة آثار الحريق بعد السيطرة عليه.

كما باشرت المصالح المختصة إقليميا للدرك الوطني من التحقيق في أسباب الحادث. و كذا مصالح الهيئات الوطنية للنقابة للبناء لتشخيص حالة البنايات مع مصالح الديوان الوطني للتسيير العقاري للدار البيضاء. و قد بدأت البلدية تنظيف المكان من الخارج. حيث ستنطلق أشغال التنظيف مباشرة بعد انتهاء أشغال التحقيق، و التفحص من طرف المصالح المختصة و كذا أشغال الترميم للسكنات المتضررة.

بعدها قام الوالي المنتدب بزيارة المصابين بمستشفى زميرلي للاطمئنان عليهم. حيث كان له حديث معهم و تأكد من أن حالاتهم ليست خطيرة.