العاصمة: إستئناف نشاط المكتبات وقاعات المطالعة ودور الحضانة

قرّر والي العاصمة يوسف شرفة السماح باستئناف نشاط المكتبات وقاعات المطالعة والمتاحف وكذا دور الحضانة.

ويأتي قرار الوالي تنفيذا لقرار الوزير الأول في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية.

وأفاد بيان لمصالح ولاية الجزائر أنه تم إستئناف نشاط الـمكتبات وقاعات الـمطالعة والـمتاحف، ابتداء من أمس الفاتح سبتمبر.

كما شددت ذات المصالح بضرورة التقيد بتدابير الصحة والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وشددت ذات المصالح بضرورة استخدام 50 بالمائة من قدرات إستقبال هذه الـمؤسسات واحترام التباعد الجسدي.

بالإضافة إلى الارتداء الإجباري للقناع الواقي لجميع الـمستخدمين، والاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية على مستوى مختلف نقاط الدخول.

ناهيك عن التطهير اليومي للأماكن والطاولات والكراسي، ووضع ممسحات لتطهير الأحذية عند الـمداخل.

كما يجب وضع الـمحلول الـمُطهر تحت التصرف، والتهوية الطبيعية للأماكن، مع منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والـمراوح.

وأضاف البيان، أنه في حالة عدم الإمتثال للشروط والتدابير الصحية والوقائية ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها في ذات الشأن.

أما بالنسبة لاستئناف نشاط دور الحضانة فقد شدد الوالي على ضرورة إخضاع جميع الـمستخدمين لاختبار فحص (كوفيد – 19) قبل فتح الـمؤسسة؛

وكذا الارتداء الإجباري للقناع الواقي لجميع الـمستخدمين، منع الأولياء من دخول الـمباني.

بالإضافة إلى التطهير اليومي للأماكن والمطابخ ودورات المياه والطاولات والكراسي وغيرها من الـمعدات.

ناهيك عن وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند الـمداخل، ووضع الـمحلول الـمُطهر تحت التصرف.

كما شدد على التهوية الطبيعية للأماكن، ومنع استعمال أجهزة تكييف الهواء والـمراوح.

وأضاف البيان أنه في حالة عدم الامتثال للشروط والتدابير الصحية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها الغلق الفوري للمؤسسة المخالفة.