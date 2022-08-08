العاصمة: إستخراج 6 جثث إثر إنقلاب قارب لحراقة بالقرب من شاطئ “باينام”

إنقلب صبيحة اليوم الإثنين، قارب كان على متنه حراقة بالقرب من شاطئ الصخرة الكبرى “باينام” بلدية الحمامات بالعاصمة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن القارب كان على متنه “حراقة” أفارقة من جنسيات مختلفة. حيث تم إستخراج 6 جثث غرقى وإسعاف 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الحمامات “باينام”.

وأضافت ذات المصادر، أن حراس السواحل تدخلوا صبيحة اليوم الإثنين على الساعة الثالثة صباحا من أجل إنقاذ مهاجرين أفارقة غير شرعيين إثر انقلاب قاربهم. أين كان على متن القارب قرابة 20 مهاجرا تتراوح أعمارهم مابين 20 و 30 سنة. في حين لا تزال العملية جارية من أجل البحث عن الغرقى الآخرين.