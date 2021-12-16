العاصمة : إستقبال أولياء التلاميذ وتسليمهم كشوف نقاط الفصل الأول

العاصمة : إستقبال أولياء التلاميذ و تسليمهم كشوف نقاط الفصل الأول

أظهرت النتائج الأولية الخاصة باختبارات الفصل الأول نتائج دون المتوسط في الطور المتوسط، حيث أن 40 ٪ من تلاميذ السنة الأولى متوسط تحصلوا على معدلات أقل من 10 من 20. فيما وصل عدد التلاميذ الذين تحصلوا على معدل أكثر من 15 في السنة الرابعة متوسط 35 من المئة.

ويأتي هذا في الوقت الذي عرفت نسبة تنفيذ البرامج الخاصة بالفصل الأول تقدما ملحوظا، حيث تراوحت بين 70 و 80 من المئة.

النتائج في الطور الإبتدائي كانت جيدة

وحسب الدراسة التي شملت عددا من التلاميذ من مختلف ولايات الوطن، فإن النتائج في الطور الابتدائي كانت جيدة للغاية، خاصة في قسم السنة الخامسة ابتدائي، أين تحصل التلاميذ على معدلات ممتازة، و 10 من المئة فقط منهم من تحصل على معدل أقل من 5 من 20.

وفي الطور الابتدائي دائما، عرفت علامات اللغة الفرنسية انخفاضا كبيرا، خاصة للسنة الثالثة ابتدائي، حيث أن النقاط التي تحصل عليها التلاميذ وصلت بين 2 و 3 من 10، وهي علامات ضعيفة أرجعها بعض المختصين إلى أن هذه المادة تعدّ جديدة على التلاميذ.

نتائج ضعيفة للتلاميذ بالنسبة للطور المتوسط

وبالنسبة للطور المتوسط، فإن النتائج الضعيفة تم تسجيلها في السنة الأولى متوسط. وأظهرت الدراسة التي أجريت على عيّنة من التلاميذ، بأن نسبة 40 من المئة من التلاميذ تحصلوا على معدلات أقل من 10 على 20، منهم 15 من المئة تحصلوا على معدلات أقل من 7 وملاحظة وإنذارات.

وبالنسبة لقسمي السنتين الثانية والثالثة متوسط، فقد تراوحت المعدلات الدنيا بين 6 و 10. فيما تم تسجيل معدلات عالية وصلت حتى 18 و19 من 20.

أما بالنسبة للسنة الرابعة متوسط، فقد عرفت النتائج تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية. حيث أن التلاميذ الذين تحصلوا على معدل أكثر من 15 من 20 وصل إلى 35 من المئة. فيما وصلت نسبة التلاميذ الذين تحصلوا علامات بين 12 و 15 من 20 إلى 40 من المئة.

وبالنسبة للنقاط، فقد عرفت علامات اللغة الفرنسية والرياضيات نقاطا حسنة إلى متوسطة، فيما عرفت الفيزياء والعلوم نقاطا جيدة. لكن المشكل كان بالنسبة للغة الإنجليزية التي كانت نقاطها فوق المتوسط.

أما بالنسبة للتعليم الثانوي، فقد عرف الجذع المشترك “للعلوم” تسجيل نقاط ممتازة، خاصة في المواد الأساسية. حيث أن 55 من المئة من التلاميذ المعنيين تحصلوا على معدل 10 فما فوق. فيما تم تسجيل نقاط ومعدلات متوسطة بالنسبة لجذع مشترك “آداب” ونتائج كارثية في الرياضيات واللغة الفرنسية.

وبالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحان “البكالوريا”، فقد عرفت النتائج تسجيل 45 من المئة من التلاميذ. ممن تحصلوا على معدل فوق 10 من 20 و 40 من المئة تراوحت معدلاتهم بين 8.5 و9.5. مع التأكيد بأن الشعب العلمية والرياضية تحصلت على نتائج أحسن بكثير من تلاميذ الشعب الأدبية واللغات.

هذا ومن المنتظر أن يتم، غدا، بداية من الساعة التاسعة صباحا، تسليم كشوف النقاط الخاصة بالتلاميذ في الطورين الثاني والثالث.

كما تتوفر إمكانية الاطلاع على النتائج عبر “الأرضية الرقمية” أو رسائل “sms”.

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