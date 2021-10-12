العاصمة: إصابة إمرأتين في إنهيار ممر بالقصبة

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر صبيحة اليوم الثلاثاء، من أجل إسعاف إمرأتين، أصيبتا بجروح إثر إنهيار ممر قديم بالقصبة.

الحادثة وقعت على الساعة التاسعة صباحا، حيث إنهار ممر قديم جدا من الإسمنت، بطول مرتين وعرض متر واحد يربط بين عمارتين، بشارع عمارة رشيد بالقصبة. تسبب في إصابة إمرأتين بجروح خفيفة تم نقلهما إلى مستشفى “مايو” للعلاج.

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