العاصمة: إصابة شخصين إثر انفجار الغاز داخل مسكن ببني مسوس

أصيب شخصين اليوم الأربعاء بجروح إثر انفجار قارورة الغاز داخل مرآب مسكن ببلدية بني مسوس في العاصمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06سا و40د، من أجل إنفجار قارورة غاز داخل مرأب بمسكن يتكون ( ط أ + 2) بحي 800 مسكن ، بلدية بني مسوس، دائرة بوزريعة. حيث خلف الحادث إصابة شخصين لهما حروق سطحية. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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