العاصمة.. إصابة شخصين في انفجار للغاز ببلدية درارية

أُصيب شخصان في حادث انفجار للغاز بولاية الجزائر، إثر تسرب للغاز متبوع بانفجار بالطابق الأول لبناية تتكون من (ط،أ + 03)، بالمكان المسمى حوش يوسف، ببلدية ودائرة درارية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 17سا16د، حيث خلّف الحادث إصابة شخصين بحروق متفاوتة، تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

وسخّرت المصالح المعنية لهذه العملية إمكانيات مادية معتبرة، تمثلت في شاحنتي إطفاء وسيارتي إسعاف.