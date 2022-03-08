العاصمة: إصابة شخصين في انهيار صخري ببولوغين

تسببت الأمطار المتساقطة اليوم الثلاثاء، في انهيار صخري من منحدر في بولوغين بالجزائر العاصمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تسبب هذا الإنهيار، في سقوط صخور على منزل فوضوي وإصابة شخصين بجروح.

حيث خلف هذا الإنهيار، إصابة شخصين بجروح طفيفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وفاة 23 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع إنهيار

لقي 23 شخصا حتفهم في حوادث مرور وقعت خلال اسبوع في مناطق متفرقة من ولايات الوطن.

وفي حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، فقد تم نسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 27 فيفري الى 5 من الشهر الجاري 21012 تدخل.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1874 تـدخل من أجل 1050 حادث مرور أدت إلى وفاة 23 شخصا و جرح 1237 آخرين.

حيث تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية. أين سجلت أثقل حصـيلة في ولاية بومرداس بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث و جرح 73 آخرين.

تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 50 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 784 تدخلا سمحت بإخـــماد 430 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 115 تدخل على إثر 71 حريق.

بالإضافة الى ذالك وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية في مجال العمليات المختلفة بـ 6092 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5318 عملية إسعاف و إنقاذ 424 شخص من الخطر.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 85 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي، لبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما تم القيام بـ 54 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp