العاصمة.. إصابة شخصين في حريق محل تجاري

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، حادث نشوب حريق على مستوى محل تجاري ببلدية حسين داي.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 09سا45د من أجل إخماد حريق شب داخل محل تجاري. ( لبيع الشاي و المشروبات) بشارع الإخوة دردار الرويس، بلدية ودائرة حسين داي.

حيث خلّف الحريق إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية، تم إسعافهما ونقلهما. إلى المستشفى خاص بالحروق (زرالدة).

وتم تسخير لهذه العملية شاحنتي إطفاء و سيارة إسعاف.

