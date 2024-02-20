العاصمة.. إصابة شخص بحروق في انفجار غاز المدينة داخل مسكن بتليملي

سجلت مصالح الحماية المدنية، امسية اليوم، تدخلها من اجل انفجار غاز المدينة داخل مسكن بشارع “ديستوني” ببلدية الجزائر الوسطى.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 19سا20د من أجل حادث انفجار غاز المدينة داخل مسكن على مستوى السطح لبناية (R+5) بشارع ديستوني “تليملي” بلدية الجزائر الوسطى دائرة سيدي محمد.

وخلف الحادث إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، في مختلف انحاء الجسم ، ليتم إسعافه ونقله الى المستشفى المحلي .