إعــــلانات
أخبار الجزائر

العاصمة.. إصابة 11 شخصا في حادث مرور ببراقي

بقلم عايدة.ع
  • 224
  • 0

أصيب 11 شخصا، في حادث مرور وقع بالطريق السريع واد أوشايح اتجاه البليدة بعد الجسر الأبيض، ببلدية ودائرة براقي.

وأوضحت مصالخح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي بين 03 سيارات بالطريق سريع واد أوشايح اتجاه البليدة بعد الجسر الأبيض،ببلدية ودائرة براقي.

حيث خلف الحادث إصابة 11 شخص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقله‍م إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8Y8RF
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر