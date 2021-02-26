العاصمة: إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة إثر انهيار سلالم عمارة بباب الواد

إنهارت اليوم الجمعة سلالم عمارة بناية متكونة من 3 طوابق ببلدية باب الواد بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت على إثر إنهيار سلالم بناية تتكون من 03 طوابق.

وأضاف البيان، أن الإنهيار كان بين الطابق الثالث والثاني داخل عمارة تقع بنهج حاج عمر ببلدية باب الواد.

وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص منهم شخص أصيب بكسور، وطفلين أصيبا بجروح متفاوتة.

وأوضح المصدر، أنه تم إصابة شخص بكسور وطفلين بجروح متفاوتة تتراوح أعمارهم مابين “10 و 12 سنة”,

وكشفت مصالح الحماية المدنية، أنه تم إسعاف الضحايا في عين المكان.