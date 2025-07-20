العاصمة.. إصابة 3 فتيات في اصطدام دراجة مائية وقارب دواسة بشاطئ تامنتفوست 2

تدخّلت فرقة الغطس التابعة لوحدة الحماية المدنية بتامنتفوست، مساء اليوم، في حدود الساعة 18:35، إثر حادث اصطدام بين دراجة مائية (Jetski) وقارب دواسة (Pédalo) على مستوى شاطئ تامنتفوست 2.

الحادث أسفر عن إصابة ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و16 سنة، تعرّضن لحالة غرق بالإضافة إلى إصابات جسدية.

ووفقًا لبيان الحماية المدنية، فقد تم إسعاف الضحايا في عين المكان من قبل الأعوان، ثم نُقلن إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.