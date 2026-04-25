العاصمة.. إصابة 4 أشخاص في حريق شقة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر، اليوم السبت، من أجل إخماد حريق شب في شقة بالطابق الرابع لعمارة سكنية تتكون من (ط.أ+06 )، بالحي التساهمي 540 مسكن، بلدية ودائرة بئر توتة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تمّ إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة. في حين سجلت إصابة 04 أشخاص باختناق جراء الدخان الكثيف، جرى إسعافهم بعين المكان. ونقل ثلاث ضحايا إلى المستشفى المحلي.

وسُخر لهذا التدخل شاحنتي إطفاء، سيارة إسعاف وشاحنة السلم الميكانيكي.

