العاصمة.. إصابة 5 أشخاص من بينهم شرطي في شجار جماعي ببئر توتة

إصابة خمسة أشخاص من بينهم شرطي بجروح خلال شجار بين مجموعتين سهرة امس الجمعة ببئر توتة في العاصمة.

وأعلنت المديرية العامة للامن الوطني عن إصابة خمسة أشخاص من بينهم شرطي بجروح خلال شجار بين مجموعتين ببئر توتة في العاصمة.

وقال بيان للمديرية على صفحتها الرسمية في فايسبوك :تسبب شجار بين مجموعة من المواطنين بحي 1680 مسكن ببئر توتة بالجزائر أمس الجمعة، في جرح شرطي نتيجة إصابته بجسم مقذوف على مستوى الرأس وإصابة أربعة أشخاص بجروح نتيجة المشاجرة.

وأوضح البيان أن مواطنا أخطر أمس الجمعة على الساعة 22:09 ليلا، قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر بمشاجرة بين مجموعتين من الأشخاص بحي 1680 مسكن بئر توتة الجزائر، لتتنقل فور ذلك مصالح الشرطة إلى المكان، وبمجرد مشاهدتهم لاذت المجموعتين المتخاصمتين بالفرار.

وعلى الساعة 23:00 من نفس اليوم، تم توجيه عناصر الشرطة الذين لم يبتعدوا عن مكان الوقائع، حرصا على التأكد من عودة الهدوء للحي، من طرف قاعة العمليات بناء على مكالمة من مواطن آخر، يبلغ عن عودة المجموعتين مشكلتين من حوالي 30 شخصا وأنهما على وشك المواجهة بينهما.

وبمجرد تقدم عناصر الشرطة من المكان اعتدوا عليهم بالزجاجات الحارقة والشماريخ النارية والحجارة والأسلحة البيضاء، وأمام هذا الوضع، لجأت قوات الشرطة إلى استعمال الوسائل النظامية لصد المعتدين وتفرقتهم، ليستتب الهدوء على الساعة 23:30.

وتسببت هذه الحادثة في جرح شرطي نتيجة إصابته بجسم مقذوف على مستوى الرأس، الحرق الجزئي لداخل مركبة شرطة، نتيجة استهدافها بشماريخ نارية وإصابة أربعة أشخاص بجروح نتيجة المشاجرة.

كما تم استقبال اليوم السبت مواطن بالمستشفى أصيب بعيار ناري في ظروف غامضة، وفق بيان المديرية العامة للأمن الوطني.