العاصمة..إصابة 8 أشخاص في حريق شقة بجسر قسنطينة

أصيب ثمانية أشخاص، مساء اليوم، في حريق اندلع داخل شقة بالطابق الأول لبناية سكنية بحي 17 أكتوبر 1961، ببلدية جسر قسنطينة، دائرة بئر مراد رايس، ولاية الجزائر.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تم التدخل على الساعة 20:35 من أجل إخماد الحريق الذي شب داخل شقة تقع بالطابق الأول لبناية سكنية تتكون من طابق أرضي وخمسة طوابق.

وتمكنت فرق التدخل من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء البناية، فيما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 7 و75 سنة، بينهم 6 حالات تعاني من ضيق في التنفس، إضافة إلى مصابين اثنين بجروح.

وقد تم إسعاف جميع المصابين بعين المكان، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل خمس شاحنات إطفاء، وسيارتي إسعاف، إلى جانب شاحنة سلم ميكانيكي.