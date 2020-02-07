العاصمة.. إضطرابات في الكهرباء ببوزريعة وأولاد فايت على مدار أسبوع

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء لبولوغين التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “فرع سونلغاز” عن عدة إنقطاعات في التزويد بالكهرباء.

وحسب بيان للشركة الإنقطاعات ستكون بين 10 و16 فيفري، ببلديتي بوزريعة وأولاد فايت، غرب الجزائر العاصمة، بسبب أشغال صيانة المحطات الكهربائية.

وجاء في البيان أنّ عملية التموين بالكهرباء ستعرف إنقطاعًا يوم الإثنين 10 فيفري من 9سا إلى 16سا في بوزريعة، بأحياء القرية 2، المقام الجميل، جمعية الأمل، 2 شارع محمد إقبال، الخطوط الجوية الفرنسية وتجزئة باشوليي.

وحسب المصدر ذاته فإنّ البلدية ستعرف إنقطاعًا آخر في الكهرباء يوم الثلاثاء 11 فيفري من نفس التوقيت على مستوى المركز التجاري وحي علي رملي.

وفيما يخض بلدية أولاد فايت فسيسجل إضطراب في التزويد بالكهرباء يوم الثلاثاء 11 فيفري في نفس الوقت دائمًا، على مستوى طريق بوشاوي وقرية واست وبلدية أولاد فايت.

ومن المقرر أيضًا تسجيل إنقطاع في الكهرباء يوم الأربعاء 12 فيفري في نفس التوقيت كذلك على مستوى تعاونية السعادة وحي كناب الواقعين بنفس البلدية.

ومن المنتظر تسجيل إنقطاع آخر في التيار الكهربائي يوم الخميس 13 فيفري على مستوى إقامة الزيتون 72 مسكن، تعاونيتي المرجان والمرسى.

وأضاف البيان أنّ حي 103 مسكن وشارع مدرسة بوبصيلة وتعاونية الأطباء ستعرف إنقطاعًا في الكهرباء يوم الأحد 16 فيفري من 9سا إلى 16سا.