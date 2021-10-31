العاصمة: إطلاق إسم الشهيد زوطال بوعلام على حي 80 مسكن بالليدو

أشرف الفريق الأول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، اليوم الأحد على مراسم تسمية الحي العسكري 80 مسكن بالليدو. بإسم الشهيد زوطال بوعلام.

وجاء هذا تزامنا مع إحياء الذكرى السابعة والستون الـ67 لإندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة. تخليدا لمآثر شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار.

وبهذه المناسبة أشرف اللواء على تكريم عائلة الشهيد البطل، بحضور ضباط وإطارات قيادة الحرس الجمهوري.

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وبولاية الشلف أشرف مدير الثقافة والفنون محمود حسناوي، امس على إنطلاق عملية إنجاز جداريات تزينية وسط مدينة. تزامنا مع إنطلاق الإحتفالات المخلدة للذكرى 67 لإندلاع الثورة التحريرية المظفرة.

كما شارك في إنجاز هذه الجداريات عدة أسماء تركت بصمتها في عالم الرسم بولاية فضلا عن فنانين تشكيلين هواة تميزوا بإبداعاتهم. من خلال النشاطات والفضاءات التي تشرف عليها مديرية الثقافة من خلال مرافقها المتمثلة في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية. إضافة إلى المتحف الجهوي العمومي عبد المجيد مزيان ودار الثقافة.

كما شدّ هذا العمل المتميز، إنتباه العشرات من عابري الشارع الرئيسي المقابل للخزينة العمومية وسط مدينة الشلف. أين وقف بعضهم عند للتمتع بجمال تلك اللواحات التي تحمل ألوانا ورموزا تمجد الثورة التحريرية.

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