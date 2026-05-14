العاصمة.. إطلاق برنامج لصيانة وإعادة تهيئة المصاعد الكهربائية بالعمارات

ترأس أمس، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، إجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات.

تم في مستهل الإجتماع التطرق إلى التحضيرات الأخيرة الخاصة بالامتحانات النهائية الرسمية. حيث تم رفع كل التحفظات المسجلة، مع وضع آخر الرتوشات المتعلقة بجاهزية مراكز الامتحانات ومحيطها. كما تم التطرق إلى المخطط الخاص بكل من النقل، الإطعام، التزويد بالماء الشروب، الربط بشبكات الهاتف والانترنيت وغيرها.

وتضمن جدول الأعمال متابعة وضعية المصاعد الكهربائية بالعمارات، حيث باشرت مصالح ولاية الجزائر برنامجا لصيانتها وإعادة تهيئتها. منها ما يدخل ضمن برنامج تأهيل البنايات للمخطط الأبيض للنظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة. حيث تم إحصاء 351 مصعدًا كهربائيا، تم الانتهاء من تهيئة 138 مصعدا منها، و150 قيد الإنجاز. إضافة إلى 63 مصعدا في طور انطلاق الأشغال، فيما تضمنت الأشغال صيانة عدد منها واستبدال عدد آخر بمصاعد جديدة. ونوّه الوزير بأن هذه العمليات تجسد حجم الجهود التي تبذلها الدولة وحرصها على التكفل بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

هذا وتمت متابعة وضعية قطاع الري بولاية الجزائر، حيث تم تقديم عرض حول مدى تقدم الأشغال المتعلقة بشبكات وقنوات الصرف الصحي عبر إقليم الولاية. بالإضافة كذلك إلى عرض الدراسات الخاصة ببرنامج الوقاية من الفيضانات لتأمين العاصمة من مخاطرها. لاسيما من خلال معالجة النقاط السوداء وتعزيز منشآت تصريف مياه الأمطار.

كما أسدى الوزير جملة من التعليمات، تمثلت أساسا في ضرورة الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة، والرفع من وتيرة الأشغال مع الحرص على استكمالها قبل حلول الموسم الشتوي القادم، أما فيما يتعلق بالدراسات. فقد شدد على ضرورة ترتيبها حسب الأولوية قصد تسجيلها وإنجازها بصفة تدريجية وفق الإمكانيات المالية المتاحة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور