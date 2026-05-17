العاصمة: إعادة تهيئة المسابح الخارجية المفتوحة

شدد الوزير والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, على ضرورة الشروع في إعادة تهيئة المسابح الخارجية المفتوحة.قصد استغلالها خلال موسم الاصطياف المقبل. لتوفير فضاءات ترفيهية ورياضية لفائدة المواطنين. حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الولاية.

وأوضح المصدر ذاته, أنه و تنفيذا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-149, الذي تم بموجبه تحويل تسيير 8 مسابح كبرى بالعاصمة إلى ولاية الجزائر. قام رابحي بزيارة ميدانية للوقوف على الوضعية الحالية لعدد من المسابح المعنية بالقرار والمتوقفة عن الخدمة منذ سنوات.

وفي هذا الإطار, تفقد وضعية أحواض المركب المائي بالمركب الأولمبي “محمد بوضياف”, مسبح المركب الرياضي النسوي ببن عكنون. مسبح أول ماي, ومسبح المركب الرياضي أحمد غرمول بسيدي امحمد. حيث عاين مختلف المرافق والتجهيزات التي تضمها هذه المسابح.

وأظهرت التقييمات الأولية -مثلما أشار إليه البيان– أن تلك المسابح “عرفت خلال السنوات الماضية عدة نقائص واختلالات متراكمة. شملت على وجه الخصوص الجوانب التقنية والصيانة الدورية, إضافة إلى نقائص مرتبطة بالتجهيزات الأساسية. لاسيما الشبكات الهيدروليكية، أنظمة التصفية، شبكات التموين بالطاقة الكهربائية. فضلا عن عدم استقرار بعض أجزاء الأسقف والهياكل العلوية، ما يشكل خطرا على سلامة المستخدمين”.

كما تم الوقوف على “نقائص متعلقة بشروط الأمن والسلامة. وهو ما يستدعي تدخلا شاملا لمعالجة مختلف الاختلالات المسجلة”.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير “تعليمات صارمة تقضي بضرورة الانتهاء من الدراسات في أقرب الآجال. للتمكن من إطلاق أشغال إعادة تأهيل وعصرنة هذه المنشآت. قصد إعادة وضعها حيز الخدمة وتمكين المواطنين من استغلالها في أفضل الظروف”.

كما شدد رابحي على “ضرورة الشروع في عمليات إعادة تهيئة المسابح الخارجية المفتوحة. على غرار المسبح الخارجي للمركب الأولمبي 5 جويلية. ومسابح كيتاني بباب الوادي, قصد استغلالها خلال موسم الاصطياف المقبل. وتوفير فضاءات ترفيهية ورياضية لفائدة المواطنين”, وفقا لنفس المصدر.

