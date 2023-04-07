العاصمة: إعادة تهيئة 5 غابات حضرية للراحة والترفيه تحسبا لموسم الإصطياف

كشفت مديرة الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر العاصمة، صبرينة حكار، أن ولاية الجزائر شرعت ضمن المخطط الأخضر للعاصمة. في تهيئة 5 غابات حضرية للراحة والترفيه لتكون جاهزة قبل موسم الإصطياف لهذه السنة.

وأشارت مديرة الغابات في تصريح “لوأج”، إلى برنامج إعادة تنمية وتهيئة المواقع الغابية إلى أماكن للترفيه والراحة والاستجمام تحضيرا لموسم الاصطياف. ويتعلق الأمر بغابة الخروبة بدالي ابراهيم، وغابة ديار لعافية ببوروبة. بالإضافة كذلك إلى غابتي سليبة والمنظر الجميل بوادي السمار وغابة بني مراد2 ببرج الكيفان. حيث سيتم تدعيم هذه المواقع بأثاث حضري وتجهيزات للتسلية وممارسة الأنشطة الرياضية تكون جاهزة قبل انطلاق موسم الاصطياف.

كما أوضحت في ذات السياق، أن العاصمة تزخر بغطاء متنوع ذو أهمية اقتصادية إيكولوجية وسياحية. ويتربع على مساحة 5 آلاف هكتار. منها 113 موقع غابي مسير من طرف مديرية الغابات والحزام الأخضر. لديه أهمية كوجهة سياحية وترفيهية بامتياز. تستقطب العائلات والرياضيين على مدار السنة وخصوصا خلال عطل نهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل، كان والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، قد كشف خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي. عن الشروع في استغلال الشطر الأول للمنطقة الشمالية لحديقة “دنيا بارك”. على أن يتم أيضا الشروع في استغلال الحديقة الحضرية لوادي السمار خلال موسم الاصطياف المقبل. بعد أن تم تحويلها إلى ولاية الجزائر من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

كما أشار الوالي إلى أنه تم الشروع في أشغال تهيئتها وتأهيلها مع إنجاز موقف للسيارات بطاقة استيعاب تبلغ 2400 موقف لركن السيارات لفائدة مرتادي هذه الحديقة. كما سيتم خلال نفس المخطط الأخضر إعادة تأهيل وعصرنة حديقة الحيوانات والتسلية بين عكنون بعد الانتهاء من الدراسات. بالإضافة إلى دراسة أخرى تتعلق بتنقية وإعادة تأهيل بحيرة الرغاية بهدف تمكين المواطنين من التمتع بهذين الموقعين الطبيعيين.

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