العاصمة..  إعادة فتح المسابح وحدائق الألعاب المائية

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن رفع إجراء غلق المسابح وحدائق الألعاب المائية. وجاء الإجراء تكملة لقرارات الوزارة الأولى التي أصدرتها أمس الاثنين، حول إعادة فتح اسواق بيع السيارات المستعملة وقاعات الرياضة.

وقررت الولاية، على غرار فتح المسابح، تمديد إجراء تعزيز تدابير المراقبة المطبقة على الأسواق العادية والأسبوعية من قبل المصالح المختصة. وهذا قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية ومن تطبيق التي ينص عليها التنظيم المعمول به ضد المخالفين.

وفيما يخص رخص تنقل الأشخاص خلال أوقات الحجر، أشار بيان الولاية، أنها تبقى صالحة وسارية المفعول. وعن التجمعات، فقد تقرر تمديد اجراء منع كل التجمعات مهما كان نوعها، لا سيما الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

وأعلنت الوزارة الأولى، أمس الاثنين، عن تعديل مواقيت الحجر الصحي، حيث أصبح من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا. للإشارة، كان الحجر الصحي المنزلي الذي أقرته السلطات المعنية مؤخرا من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية السادسة صباحا.

كما رفعت الوزارة، إجراء غلق أسواق السيارات المستعملة والقاعات الرياضية والمتعددة الرياضات. كما مسّ إجراء رفع الغلق دور الشباب والمراكز الثقافية والمكتبات.

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