العاصمة: إعادة فتح حديقة التجارب الحامة

أعلنت إدارة حديقة التجارب الحامة بالعاصمة اليوم الثلاثاء إعادة فتح أبوابها أمام الزوار وإستئناف نشاطها بعد مدة من الغلق.

قرار الفتح سيكون بداية من يوم غدا الأربعاء وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

هذا قرر اليوم والي العاصمة تعديل مواقيت الحجر الصحي بولاية من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من يوم الموالي.

كما قررت ذات المصالح إعادة الفتح الكلي للقاعات المتعددة الخدمات واماكن الترفيه.

مددت اوقات نشاط التجار إلى غاية 21:00 ويمس القرار كل من:

تجارة الاجهزة الإلكترومنزلية الديكورات

محلات المفروشات وأقمشة التأثيث

محلات اللوازم الرياضية وتجارة الألعاب واللعب

قاعات الحفلات للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات

المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع