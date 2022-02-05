 العاصمة: إعادة فتح دور الحضانة

قرر أحمد معبد والي ولاية الجزائر اليوم السبت الترخيص بإعادة فتح دور الحضانة بعد أسبوع من غلقها بسبب كورونا.

وفي تعليمة من وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة إلى مدراء مؤسسات إستقبال الطفولة الصغيرة الحضانة. العمومية منها والخاصة عبر إقليم الولاية. تعلمهم انه تقرر عودة نشاط دور الحضانة بداية من يوم الاحد 06 فيفيري 2022.

كما اكدت مصالح الولاية على ضرورة تقيد الموئسسات المستقبلة للأطفال دور الحضانة إلى الأحترام الصارم للبروتوكول الصحي المعمول به

وبهذا تعلم مصالح الولاية انه يخلل يترب عنه تطبيق عقوبات صارمة والمنصوص عنها طبقا للقانون والتنظيمات السارية المفعول.

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أعلنت مصالح ولاية الجزائر، عن غلق دور الحضانة العمومية والخاصة، لمدة 7 أيام، إبتداءً من يوم غد الأحد.

وحسب بيان لمصلحة الطفولة والشبيبة، يندرج قرار الغلق في إطار مساعي مكافحة انتشار كورونا.

كما جاء في البيان الموجه لمدراء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة “دور الحضانة”، العمومية والخاصة، على مستوى اقليم ولاية الجزائر:

“تنفيذا للقرار رقم 749 المؤرخ في 29 جانفي 2022. الصادر عن مديرية التقنين، الشؤون العامة، والمنازعات بولاية الجزائر. والممضى من طرف والي ولاية الجزائر. تعلم مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر جميع مدراء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة العمومية والخاصة دور الحضانة، بإقليم ولاية الجزائر.

عن غلق وبصفة احترازية لمدة 7 أيام إبتداء من تاريخ الأحد 30 جانفي 2022 جميع هذه المؤسسات العمومية والخاصة معا. وذلك في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا”.

كما أوضح البيان، إن هذه التدابير الاضافية، تهدف إلى تدعيم نظام الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين. وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.

كما تعلم مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر، أن عدم الامتثال لأحكام هذا القرار. سينجر عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.