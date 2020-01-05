العاصمة: إفتتاح فعاليات الإحتفالية الموسومة بـ”يناير أصالة وتراث”

حضر والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، اليوم الأحد، فعاليات الإحتفالية الموسومة بـ “يناير أصالة وتراث”، التي احتضنها المركز الثقافي “عيسى مسعودي” ببلدية حسين داي.

بهذه المناسبة قام الوالي، بزيارة معرض للصناعات والحرف التقليدية أُقيم بهذه المناسبة، والذي سيمتد من الـ 05 إلى 12 جانفي 2020.

وقد ضمّ هذا المعرض أروقة عرض لعديد الحرفيين القادمين، إضافة إلى ولاية الجزائر، من عديد ولايات الوطن على غرار: تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، البليدة، الوادي، الجلفة، المسيلة، باتنة وعنابة.

وعرض الحرفيون جودة ما صنعت أناملهم من منتجات الحرف اليدوية، الخياطة والطرز التقليدي، المأكولات الشعبية وكلّ ما يزخر به التراث المادي الجزائري وما يمتاز به من ثراء وتنوّع ذي صلّة بالإحتفال بـ “يناير” رأس السنة الأمازيغية.

بعد الإطلاع على مختلف أجنحة المعرض، ألقى الوالي كلمة إستهلها بتثمين هذه المبادرة.

كما تقدّم، ونحن على أعتاب الإحتفال بيناير رأس السنة الأمازيغية، بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات لكافة ساكنة الولاية وللجزائريين قاطبة.

وأشار إلى أنّ ترسيم “يناير” كعيد وطني من طرف الدولة الجزائرية يعتبر “تثبيتا للجذور وتكريسا للأصالة وتعميقا للإنتماء وإثراءً للتنوّع في إطار الوحدة المقدّسة وتقوية لوشائج اللّحمة الوطنية”.