العاصمة: إفتتاح نقطتي بيع البطاطا بسعر 40 دج

كشف الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم (onilev)، بإفتتاح نقطتي بيع لمادة البطاطا بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للديوان، فإن الإجراء جاء تماشيا والطلب المتزايد على مادة البطاطا من قبل المستهلكين خلال هذه الأيام.

وأوضح الديوان، أنه سعيا لتخفيف حدة الطلب على هذه المادة الواسعة الإستهلاك، والتي شهدت إرتفاعا ملحوظا في أسعارها في مختلف الأسواق الوطنية الاسبوع الماضي، قام اليوم الإثنين وبالتعاون مع متعاملين مخزنين بإفتتاح نقطتي بيع بطاطا الاستهلاك بالعاصمة.

وتم فتح النقطة الاولى على مستوى سوق التجزئة للخضر والفواكه “بسوريكال” بلدية باب الزوار

كما قام الديوان بفتح نقطة ثانية بمقر مجمع تثمين المنتوجات الفلاحية “Gvpro” كيتاني بباب الوادي.

وأشار الديوان، إلى أن سعر البطاطا بنقطتي البيع حدد بـ40 دينار للكيلوغرام الواحد.