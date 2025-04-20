العاصمة.. إفتتاح ورشة إقليمية حول المعلومات المضللة وأثرها على استقرار الدول

إنطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات فعاليات الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا التابعة للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية “سيسا”، والتي تُعقد تحت عنوان: “المعلومات المضللة والأخبار الزائفة وتداعياتها على استقرار الدول”.

وتعد هذه الورشة محطة هامة لمناقشة التحديات الأمنية والإعلامية التي تواجهها دول القارة. لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمعلومات الزائفة عبر الوسائط الرقمية. وتأثيراتها السلبية على السلم والاستقرار.

وتستمر أشغال الورشة إلى غاية 22 أفريل، بمشاركة خبراء وممثلي الأجهزة الأمنية من مختلف دول شمال إفريقيا، بهدف تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.

وإفتتح المدير العام للوثائق والأمن الخارجي رئيس إقليم شمال إفريقيا، الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الإستخبارات والأمن الإفريقية “سيسا”.

وحضر الورشة، كل من من رئيس الـ “سيسا” والأمين التنفيذي وكاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية. ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتحمل الورشة الإقليمية التي تحتضنها الجزائر، بعدا استراتيجيا هاما خاصة في ظل التحديات التي تواجهة الإفريقية وحروب الجيل الجديد.

كما تتطرق الورشة الإقليمية، إلى دور الإعلام في مواجهة مختلف التحديات. وتعمل على تعزيز العمل القاري المشترك من أجل قارة إفريقية آمنة متماسكة ومزدهرة.