العاصمة: إكتشاف مذبح سري وحجز 115 قنطاراً من اللحوم الفاسدة ببئر مراد رايس

تمكن عناصر الدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة، من إكتشاف مذبح سري، وحجز 115 قنطارا من اللحوم الحمراء والبيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري.

العملية جاءت في إطار الحفاظ على الصحة العمومية ومتابعة الأمن الغذائي للمواطنين عشية حلول الشهر الفضيل. وبالتنسيق مع المصلحة المركزية للأمن الغذائي لقيادة الدرك الوطني. وبناء على معلومات تحصل عليها أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس. مفادها قيام صاحب أحد مذابح اللحوم الحمراء بنشاط تدليسي في تخزين هذه المادة.

وبعد الاستغلال الجيد للمعلومة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة ومداهمة المذبح بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية المختص. أين تم العثور على المذبح في حالة كارثية وانعدام شروط النظافة، خاصة وأن اللحوم موجهة للمستهلك.

كما تبين بعد المراقبة وفتح غرف التبريد الخاصة بتخزين اللحوم المحلية والمستوردة وجود 115 قنطاراً من اللحوم الحمراء والأحشاء الفاسدة. تخص الأبقار المستوردة والقادمة من الجنوب بطريقة غير شرعية مع تسجيل عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري (رؤوس أبقار، أحشاء، أرجل، لحوم حمراء).

كما أن التحقيق مع صاحب المذبح والتجار المستأجرين لغرف التبريد والطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة، خلص باستصدار قرار إداري بغلق المذبح وإتلاف كل اللحوم المحجوزة مع توقيفهم

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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