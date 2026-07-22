العاصمة.. إلتماس تشديد العقوبة لمترشح حر وشقيقته بسبب الغش في البكالوريا

إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة لمتّهمين إثنين موقوفين كل من المدعو “م. ج س”. مترشح حر وشقيقته “م.س” لضلوعهما في جريمة الغش في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026.

طلبات النيابة جاءت استئناف المتهمين الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الشراقة في جوان المنصرم والتي وصلت إلى 4 سنوات حبسا نافذا. و200 ألف دج غرامة مالية نافذة عن جنحة عن جنحة القيام أثناء الامتحانات بنشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي. باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا لنص المادة 253 مكرر 6 ومكرر 7 من قانون العقوبات.

كما تم توقيف المتهمين واحالتهما أمام الجهات القضائية على إثر ضبط المترشّح الحر المتهم المسمى (م. ج س). في حالة تلبّس من طرف أستاذة مكلفة بالحراسة على مستوى مركز إجراء الامتحانات لشهادة البكالوريا بمتوسطة “أبوبكر بن زيني” بالمنظر الجميل ببلدية عين البنيان. وهو يقوم بتصوير الأسئلة باستعمال هاتفه النقال ثم يرسلها إلى شقيقته المتهمة المسماة (م. س) عبر تطبيق واتساب.

وأوضحت نيابة الجمهورية للرأي العام في بيان صحفي، أن القضية تعود أطوراها إلى ارتكاب وقائع غش في امتحان شهادة البكالوريا. أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الإمتحانات و المسابقات تم بتاريخ 2026/06/07 إخطار مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل. عن ضبط مترشح حر يسمى (م. ج س) في حالة تلبس من طرف أستاذة مكلفة بالحراسة على مستوى مركز إجراء الامتحانات لشهادة البكالوريا بمتوسطة أبوبكر بن زيني بالمنظر الجميل ببلدية عين البنيان. وهو يقوم بتصوير الأسئلة باستعمال هاتفه النقال التي يرسلها إلى شقيقته المسماة (م. س). عبر تطبيق واتساب هذه الأخيرة تتولى الإجابة عليها بالاستعانة بتطبيق الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” ثم تعيد إرسالها إليه عبر تطبيق واتساب”.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية. التي أمرت بعد استجوابهما بإحالتهما أمام قسم الجنح للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري.