العاصمة: إمرأتان ضمن شبكة إجرامية إختطفت شابا في الحراش

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش نهاية الأسبوع الفارط من الإطاحة بشبكة إجرامية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة الإجرامية تتكون من 06 أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 44 سنة عن جناية الإختطاف من بينهم إمرأتين. كما أن الضحية في هذه القضية هو شاب يبلغ 34 من العمر. حيث تمكن عناصر الفرقة بعد تحريات معمقة من تحرير الضحية بعد تعرضه للاحتجاز و التعذيب من قبل الشبكة الإجرامية.

العملية أسفرت أيضا عن ضبط و حجز 5 مركبات إستعملت في هذا المخطط الإجرامي مع استرجاع مركبة سياحية ملك للضحية كانت محل بحث.

كما قامت ذات المصالح، بتقديم المشته فيهم أمام النياية المختصة قضائيا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جناية الاختطاف “الإحتجاز” والتعذيب متبوع بسرقة سيارة عن طريق الإستدراج. باستحضار مركبات مع توافر ظرفى التعدد الليل. بالإضافة كذلك إلى الضرب والجرح العمدي ومحاولة القتل مع سبق الاصرار والترصد، التستر. ناهيك عن التصريح الكاذب.