العاصمة.. إنتشال جثة أربعيني بشاطئ الصابلات

إنتشل اعوان الحماية المدنية اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة جثة مجهولة الهوية لفظتها امواج البحر ب شاطئ الصابلات.

وقام اعوان الحماية المدنية عشية اليوم وفي حدود الساعة الخامسة والنصف بانتشال جثة مجهولة الهوية على مستوى المنطقة الصخرية بشاطئ الصابلات بعد ان لفظتها امواج البحر.

حيث بينت المعاينة الاولية ان الجثة التي كانت في حالة متقدمة من التعفن تخص شخصا في الاربعين من العمر.

وتم تسخير شاحنة اطفاء و سيارة اسعاف و زورق مطاطي و اربعة غطاسين بغرض انتشال الجثة يالتي حولت الى مصلحة حفظ الجثث بالعالية.