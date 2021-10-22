العاصمة: إنجاز المداخل بمنطقة التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل

كشفت وزارة الاشغال العمومية عن إعادة إطلاق مشروع إنجاز أشغال المداخل لمنطقة التوسع السياحي سيدي فرج وشاطئ النخيل. الذي توقف منذ ماي 2019 وذلك من أجل تخفيف الإزدحام المروري عن الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فإنه في إطار المشاريع الرامية إلى تخفيف الإزدحام المروري عن الجزائر العاصمة. وبتكليف من وزير الأشغال العمومية، قام الأمين العام للوزارة بمعاينة إطلاق مشروع إستكمال إنجاز أشغال المداخل لمنطقة التوسع السياحي سيدي فرج وشاطئ النخيل، الذي توقف في ماي 2019.

ويهدف هذا المشروع الذي كلّف بإنجازه مجمع شركتين عموميتين، مع متابعة ومراقبة مكتب الدراسات العمومي وكذا المخبر الوطني للأشغال العمومية. إلى تخفيف الإزدحام المروري عن الجهة الغربية من العاصمة. كما سيسمح هذا المشروع بتسهيل تنقل المواطنين وتخفيف الضغط على الطريق الدائري الجنوبي. الذي يضم تسعة منشآت فنية وأنفاق أرضية، إضافة إلى 15 كلم من الطرقات.

من جهته شدد الأمين العام للوزارة على ضرورة الالتزام بالآجال التعاقدية للمشروع. وتزويد الورشات باليد العاملة والمعدات الضرورية لضمان العمل وفق أفواج على مدار اليوم. دون التسبب في عرقلة حركة المرور.

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