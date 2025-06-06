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العاصمة: إندلاع حريق في شقة بباب الزوار

بقلم نادية بن طاهر
العاصمة: إندلاع حريق في شقة بباب الزوار
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تدخلت الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، من أجل حريق نشب بشقة متواجدة بالطابق 05 الخامس من عمارة، بحي 5 جويلية، بباب الزوار، في العاصمة.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت السيطرة على الحريق وإخماده بنجاح، ومنعه من الإنتشار إلى الأماكن المجاورة.

وخلف الحادث، ضحية واحدة من جنس أنثى، تبلغ من العمر 19 سنة، لها صعوبة في التنفس.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، شاحنة مضخة وخزان، وشاحنة خزان الحرائق، وسيارة إسعاف.

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