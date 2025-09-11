العاصمة: إنشاء مناطق نشاط مصغرة جديدة للشباب

ترأس، مساء الأربعاء، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي. وذلك بحضور الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، وإطارات الولاية.

وتم التطرق الى عرض لاقتراحات انشاء مناطق نشاط مصغرة جديدة تخصص للشباب. أصحاب المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة.

للإشارة، تم على مستوى ولاية الجزائر سنة 2023 خلق ثلاث مناطق نشاط بكل من ساليبا ببراقي، باش جراح، وبابا حسان موجهة للشباب.

كما تم تقديم عرض تضمن ملف تطهير العقار الصناعي، أين شدد الوالي على إعادة تفعيل عمل اللجنة الولائية. وتنظيم خرجات ميدانية للمناطق الصناعية.