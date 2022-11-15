العاصمة: إنطلاق “أسبوع فن الطبخ الإيطالي في العالم”

إنطلقت أمس الإثنين بالمعهد الثقافي الإيطالي بالجزائر العاصمة، الطبعة السابعة لتظاهرة “أسبوع فن الطبخ الإيطالي في العالم”. بتنظيم جلسة تذوق لعدد من الأطباق الإيطالية.

و ستكون هذه الدورة تحت عنوان “حميمية، استدامة وإبداع”. حيث ستعرف تنظيم عدة ندوات وحصص ماستر كلاس حول الطبخ الإيطالي وعلاقته بالطبخ الجزائري والمتوسطي بشكل عام. كما ستعرف أيضا هذه التظاهرة تنظيم ندوة حول فن الطبخ الصحراوي بمشاركة طاهية صحراوية. مع تنظيم جلسة تذوق لعدد من الأطباق الصحراوية.

و يهدف “أسبوع فن الطبخ الإيطالي في العالم”، وهي تظاهرة دولية بادرت بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في 2016. وتنظمه بالجزائر كل من سفارة إيطاليا والمعهد الثقافي الإيطالي. إلى “إبراز مختلف جوانب الطبخ الإيطالي من حيث الذوق والصحة والنوعية والمشاركة”. و”التعريف بها في العالم”. حيث ستستمر هذه التظاهرة إلى غاية 20 نوفمبر الجاري.