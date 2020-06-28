العاصمة.. إنطلاق حملة للتبرع بالدم على مستوى الديوان الوطني للتطهير

إنطلقت، اليوم الأحد، حملة التبرع بالدم على مستوى مقر الديوان الوطني للتطهير بالعاصمة.

وحسب ما أفادت المكلفة بالإعلام لدى الديوان الوطني، مريم أويحى، فإن “هذه الحملة التي إنطلقت صباح اليوم لا تخص فقط موظفي وعمال المؤسسة بل مفتوحة لجميع المواطنين الراغبين في التربع بالدم للمساهمة في سد النقص الكبير الذي تعاني منه المتسشفيات خلال الأشهر الأخيرة”.

وحسب ذات المسؤولة فإنه ومنذ ظهور “وباء كورونا تعرف المستشفيات عبر كال التراب لوطني نقصا كبيرا في كميات ىالدم المتبرع بها، وذلك بسبب تخوف المواطنين من دوى الوباء بالرغم من الإجراءات الصحية الإحترازية التي إتخذتها ادارة المستشفيات ومراكز حقن الدم القرة والمتنقلة”.