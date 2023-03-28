العاصمة: إنطلاق قافلة تضامنية للعائلات المعوزة عبر 20 ولاية

إنطلقت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، قافلة تضامنية بمناسبة شهر رمضان، محمّلة بطرود غذائية لصالح العائلات المعوزة على مستوى 20 ولاية.

وتتضمن هذه القافلة التي انطلقت من المزرعة البيداغوجية بزرالدة، بالتعاون بين الجمعية الوطنية للعمل التطوعي والمتعامل الهاتف النقال “أوريدو” (Ooredoo). حوالي ألف طرد يحوي تقريبا 20 مادة غذائية أساسية توزع على العائلات المعوزة بكل من باتنة، تبسة، البليدة، تيارت، تيزي وزو، العاصمة. بالإضافة كذلك إلى جيجل، سكيكدة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، وهران. وكذا ولايات تيسمسيلت، خنشلة، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تيموشنت، وغليزان.

ودعا رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، أحمد مالحة، إلى ضرورة تنظيم العمل التطوعي أكثر عبر تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين بشكل يعطيه فاعلية أكبر. معتبرا أنه ينبغي توسيع المسؤولية الاجتماعية لدى الفاعلين الاقتصاديين. نظرا لما يقع على عاتقهم من واجبات اتجاه الفئات الهشة”.

من جهته، أكد مدير الشؤون المؤسساتية لشركة “أوريدو”، رمضان جزايري، أن العملية تندرج في إطار المسؤولية الإجتماعية للمتعاملين الإقتصاديين. مشيرا إلى أن مساعدة العائلات المعوزة تحتاج للتكاتف بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني كونه الأقرب للميدان.