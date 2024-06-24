العاصمة..إنقاذ طفلين تعرضا لحادث في عرض البحر

تمكنت، فرق الحماية المدنية اليوم الاثنين، من إنقاذ طفلين تعرضا لحادث أثناء قيامهم بجولة عبر لوحة سباحة في عرض البحر ببرج الكيفان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة، تدخلت في حدود الساعة 12 سا و40 دقيقة بشاطئ الدوم -برج الكيفان- لانقاذ طفلين. تعرضا لحادث أثناء قيامهم بجولة عبر لوحة سباحة في عرض البحر بمنطقة ممنوعة من السباحة.

ويتعلق الأمر بضحيتان من جنس ذكر 11-15 سنة تم انقاذهم وإخراجهم في صحة جيدة.

وسخرت الحماية المدنية لهذا التدخل زورق نصف صلب و4 غطاسين.