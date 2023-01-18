العاصمة.. إنقاذ 5 أشخاص من الموت المحقق إختناقا بالغاز بالدرارية

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء، من إنقاذ 5 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز ببلدية درارية في الجزائر العاصمة .

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الأشخاص 5 تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي المكفوفين فيلا رقم 99.

وقد تدخلت ذات المصالح على الساعة 18سا18د، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان، قبل نقلهم الى مستشفى دويرة لتلقي العلاج اللازم.

وفي ولاية المدية، تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 21سا35د من أجل إسعاف و إنقاذ شابة تبلغ من العمر 22 سنة تعرضت لتسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الطابونة بحي الزبرة بلديةودائرة قصر البخاري ولاية المدية، حيث تم اسعافها و نقلها إلى مستشفى قصر البخاري.