العاصمة.. إنقاذ 6 عائلات في انهيار سلالم بناية سكنية بالقصبة
بقلم م .فيصل
تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم، من إنقاذ 6 عائلات في حادث انهيار كلي لسلالم بناية سكنية ببلدية القصبة ولاية الجزائر.
وحسب بيان للمصالح ذاتها، تم إنقاذ 6 عائلات تتكون من 19 فردا كانوا عالقين داخل شققهم، وهم في صحة جيدة.
الحادث وقع بشارع الإخوة زوبيري رقم 06، إثر إنهيار كلي لسلالم بناية سكنية تتكون من طابق أرضي + 5 طوابق.
وقد سخرت وحدات الحماية المدنية الوسائل التقنية والبشرية اللازمة لضمان سلامة المواطنين على الساعة 18:08 مساء اليوم
وتم تسخير لهذه العملية شاحنتي إنقاذ، سيارة إسعاف وفرقة البحث في الأماكن الوعرة.
رابط دائم : https://nhar.tv/YHfGE