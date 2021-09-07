العاصمة: إنقطاع التزويد بالماء ببعض البلديات اليوم

أفادت شركة المياه والتطهير للجزائر غرب،عن إنقطاع التزويد بالمياه الشروب، ببعض بلديات العاصمة، اليوم الثلاثاء، بسبب أشغال الصيانة على قناة رئيسية لنقل المياه.

وستقام هذه الأشغال على مستوى بلدية بئرتوتة، وتتسبب في تذبذب التزويد بالمياه الشروب بكل من بلدية بئر توتة “جزئيا، وبلدية خرايسية “جزئيا”، وبلدية سحاولة “جزئيا”.

وأعلمت الشركة أن عملية التزويد بالمياه ستستأنف تدريجيا بداية من يوم غد الأربعاء على الساعة الـ8 سا صباحا.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

https://vb.me/EnnaharTVfb