العاصمة: إنقطاع الماء في هذه الأحياء بالشراقة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر - سيال -، عن قيام فرقها بإصلاح تسرب هام تم تسجيله على قناة رئيسية للتوزيع بقطر 400 ملم على مستوى بلدية الشراقة، اليوم الجمعة.

وحسب بيان للشركة، ترتب عن هذه الأشغال إنقطاع في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى الأحياء التالية لبلدية الشراقة:

حي سيدي حسان، وحي الكثبان، وإقامة بساتين الفاكهة، وترقية 166 مسكن، وحي القطريين وحي مختاري.

وأضافت سيال أنّ العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم يوم غد السبت.