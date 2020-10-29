العاصمة: إنقطاع الماء في 8 أحياء ببلدية القبة

تشهد بلدية القبة التابعة للمقاطعة الإدراية لحسين داي اليوم الخميس تذبذبا في عملية التزويد بالماء الشروب بسبب أشغال إصلاح القناة الرئيسية بالبلدية.

وأوضخ بيان مصالح ولاية الجزائر إنقطاع مياه الشروب بسبب أشغال إصلاح القناة الرئيسية للتوزيع على مستوى شارع الإخوة عبد السلامي بالقبة

وأضاف البيان أنه سيستأنف توفير هذه الخدمة تدريجيا عند نهاية الأشغال المقررة بالمنطقة.

كما أن الاحياء المعنية هي كل من:

شارع الإخوة عبد السلامي.

شارع عبد القادر علاوة.

شارع بوعلام بوشافة.

شارع الإمام البخاري.

تعاونية الرشد.

مستشفى القبة.

حي المنظر الجميل 1.

القبة القديمة: جزئيا.