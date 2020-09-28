العاصمة.. إنقطاع المياه ببلديتي براقي وسيدي موسى غدا

كشفت مصالح ولاية الجزائر، أن أحياء بلدية براقي ستشهد إنقطاعا بالتزود بالمياه الشروب يوم الثلاثاء.

وأضافت ذات المصالح في بيان لها، أن إنقطاع المياه سيخص أحياء 2400 مسكن،500 مسكن، 568 مسكن و200 مسكن بحوش الميهوب.

وكذا حي بن طلحة، حي المرجة، حي طويلب، حي 13 هكتار، حي 2004 مسكن ببلدية براقي.

بالإضافة إلى حي ميدان سي بلعيد ومنطقتي زواوي و هواورة ببليدة سيدي موسى.

وأضاف البيان، أن عملية وقف التزويد بالماء الشروب ستكون غدا الثلاثاء من الساعة 08:30 صباحا إلى غاية الساعة 16:00 مساءا.

وهذا للقيام بأشغال في شبكة الكهرباء على مستوى بلدية براقي الأمر الذي يتطلب وقف محطة الضخ، على أن تعود تدريجيا عند نهاية الأشغال.