العاصمة: إنقطاع المياه عبر 4 بلديات اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر “سيال”، أنه سيتم توقف التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر أربع بلديات بالعاصمة اليوم الأربعاء.

وحسب بيان لمؤسسة سيال، فإن عملية إنقطاع التزويد بالمياه الصالحة للشرب جاءت تبعا لعطب وقع في شبكة المياه الشروب. حيث ستقوم شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، بداية من الساعة 8 من اليوم الأربعاء. إلى غاية الرابعة من يوم غد الخميس بأشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية لتوزيع المياه الشروب.

وأشار البيان، إلى أن هذه الأشغال ستقام على مستوى شارع بوجعطيط ببلدية القبة. وستتسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء بلديات بلوزداد كليا، سيدي امحمد جزئيا. بالإضافة كذلك إلى بلدية الجزائر الوسطى جزئيا والقبة على مستوى شارع بوجعطيط من رقم 2 إلى 29 شارع علي بويدر وشارع الصفصافة

كما أكدت سيال، أن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب للقاطنين في الأحياء المعنية ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الأشغال.